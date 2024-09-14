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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Легендарное китайское блюдо. Свинина в кисло-сладком соусе. Быстрый рецепт за 15 минут

Обжаренная свиная вырезка с хрустящими овощами аль-денте и дополненная кисло-сладким соусом — это гастрономическая бомба и взрыв всех вкусовых рецепторов! Обязательно приготовьте и убедитесь в этом сами! Ингредиенты: Свиная вырезка — 1 шт Белый перец — 10-13 горошин Соевый соус — 1 ст.

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