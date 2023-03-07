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Хави о работе в «Барсе»: «Худшие дни в моей жизни были в этот период. Меня постоянно судят и критикуют. Иногда я спрашиваю себя, стоит ли это того»

Хави назвал отрицательные стороны работы в «Барселоне».  «Меня постоянно судят и критикуют. Это тяжело, у меня семья и маленькие дети.

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