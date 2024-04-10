Депутат Госдумы Шеремет: швейцарский саммит по Украине станет показухой

Швейцарский саммит по украинскому вопросу станет показухой и парадом стран без суверенитета. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии