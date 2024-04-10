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Депутат Госдумы Шеремет: швейцарский саммит по Украине станет показухой

Депутат Госдумы Шеремет: швейцарский саммит по Украине станет показухой

Швейцарский саммит по украинскому вопросу станет показухой и парадом стран без суверенитета. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

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Комментарии
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Eduard
Балабольня!А Щвейцария большая деревня!
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17 час.
Eduard
Кореша,вернее рабы США будут обсуждать,как бы от Украины оторвать,что ещё россияне не забрали.Весь этот &quot;мир в Украине&quot; просто чушь,Запад пытается границы зафиксирывать пока не поздно!
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17 час.

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