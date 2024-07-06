Очередной трагедии удалось избежать в Москве, благодаря бдительности случайного прохожего, который не прошел равнодушно мимо, увидя как бородатый ваххабит в невменяемом состоянии тащит маленького ребенка в кусты.
"Ребенок твой? А ну отпусти его!": русский парень отбил у неадекватного бородача 10-летнего мальчишку
Комментарии
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A
Albert
Расстреливать при попытке к побегу
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19 час.
ИН
Ирина Некрасова
Все эти деяния кишлачных дикарей достигли уже такого размаха, что становится ясно: преступления против россиян, против участников СВО, против женщин и детей и пр. не просто оставляют равнодушными членов Госдуры, но и получают молчаливое одобрение. Ничем иным нельзя объяснить бездействие властей в отношении чёрных орд, оккупировавших Россию и насаждающих здесь свои порядки, обычаи и веру!!!
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19 час.
АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
Этого абу-ишака нужно было там грохнуть а труп выкинуть в кусты.
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1 час.
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