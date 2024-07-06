"Ребенок твой? А ну отпусти его!": русский парень отбил у неадекватного бородача 10-летнего мальчишку

ИН

Ирина Некрасова

Все эти деяния кишлачных дикарей достигли уже такого размаха, что становится ясно: преступления против россиян, против участников СВО, против женщин и детей и пр. не просто оставляют равнодушными членов Госдуры, но и получают молчаливое одобрение. Ничем иным нельзя объяснить бездействие властей в отношении чёрных орд, оккупировавших Россию и насаждающих здесь свои порядки, обычаи и веру!!!