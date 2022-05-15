Вероятный вице-президент Филиппин выступила за обязательную службу в армии

Военная служба армии Филиппин должна стать обязательной для мужской и женской частей населения страны старше 18 лет, заявила предполагаемый победитель на выборах вице-президента республики Сара Дутерте 14 мая в комментарии «24 Oras Weekend».
Военная служба армии Филиппин должна стать обязательной для мужской и женской частей населения страны старше 18 лет, заявила предполагаемый победитель на выборах вице-президента республики Сара Дутерте 14 мая в комментарии «24 Oras Weekend».
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