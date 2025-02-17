Захарова ответила на слова Хойсгена о неэффективности «умиротворения» РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова напомнила руководителю Мюнхенской конференции по безопасности Кристофу Хойсгену о том, что послужило причиной Второй мировой войны и какую страну не удалось «умиротворить».
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