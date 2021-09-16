В Совфеде назвали категорию россиян с правом на надбавку к пенсии

С 2022 года "сельская" надбавка к пенсии будет доступна россиянам даже после переезда в город. Такое заявление в беседе с "Парламентской газетой" сделала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
С 2022 года "сельская" надбавка к пенсии будет доступна россиянам даже после переезда в город. Такое заявление в беседе с "Парламентской газетой" сделала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
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