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В Северной Корее раскрыли цели США на Украине

В Северной Корее раскрыли цели США на Украине

МИД КНДР: США используют Украину в интересах своих военных монополий США используют конфликт на Украине для удовлетворения потребностей собственных военных монополий и подчинение администрации Владимира Зеленского для сдерживания России.

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