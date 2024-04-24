В Северной Корее раскрыли цели США на Украине

МИД КНДР: США используют Украину в интересах своих военных монополий США используют конфликт на Украине для удовлетворения потребностей собственных военных монополий и подчинение администрации Владимира Зеленского для сдерживания России.
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