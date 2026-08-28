Украинские военные начали бесследно исчезать под Волчанском! Родня бьет тревогу.Украинские пограничники начали массово пропадать на участке фронта под Волчанском, где, как сообщают российские силовые структуры, вокруг подразделений ВСУ постепенно затягивается кольцо.