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Юрий Нагорных: «Локомотив» всегда уникален. Топ-3? Для нас нет нереальных целей»

Юрий Нагорных: «Локомотив» всегда уникален. Топ-3? Для нас нет нереальных целей»

В первом туре чемпионата России «Локомотив» сыграет с «Акроном». Матч состоится сегодня, 20 июля.  «Всех наших болельщиков поздравляю с началом нового чемпионата! Думаю, что это будет уникальный захватывающих сериал из 30 серий.

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