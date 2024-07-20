Юрий Нагорных: «Локомотив» всегда уникален. Топ-3? Для нас нет нереальных целей»

В первом туре чемпионата России «Локомотив» сыграет с «Акроном». Матч состоится сегодня, 20 июля. «Всех наших болельщиков поздравляю с началом нового чемпионата! Думаю, что это будет уникальный захватывающих сериал из 30 серий.