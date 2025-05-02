Готовы ли США к по-настоящему мирному диалогу с Россией: интервью с политологом-американистом

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом перезапустило диалог между Москвой и Вашингтоном. В экспертной среде не исключают, что это может стать шагом к завершению украинского конфликта – при условии, что США как ключевой игрок действительно готовы к новому формату отношений.