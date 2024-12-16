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Путин настроен добить украинскую энергетику

Путин настроен добить украинскую энергетику

В ближайшие месяцы Россия будет массированно бить по Украине. Об этом в эфире видеоблога Ukrlife заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Андрей Шишинов
Всю энергетику бывшей украины построили при коммунистах. Территория, которая раньше была украиной взяла курс на декоммунизацию. Россия просто помогает в этом, уничтожая коммунистическое наследие. И что не так? И то-же касается и газификации кстати.
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