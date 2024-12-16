Андрей Шишинов

Всю энергетику бывшей украины построили при коммунистах. Территория, которая раньше была украиной взяла курс на декоммунизацию. Россия просто помогает в этом, уничтожая коммунистическое наследие. И что не так? И то-же касается и газификации кстати.