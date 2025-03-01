Супруга экс-мэра Сочи Янина Копайгородская требует у МВД погасить проценты по арестованному кредиту

Супруга экс-мэра Сочи Янина Копайгородская требует у МВД погасить проценты по арестованному кредитуСупруга бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская намерена добиваться от МВД и министерства финансов России погашения процентов по арестованному кредиту.