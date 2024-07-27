ФБР допустило, что во время покушения в Трампа попал фрагмент пули

Федеральное бюро расследований не оспаривает, что в бывшего президента Соединённых Штатов и кандидата от республиканцев на предстоящих выборах Дональда Трампа при покушении попала пуля, при этом ранение мог причинить и ее фрагмент.
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