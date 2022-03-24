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Жоржиньо о не забитых Швейцарии пенальти: «Они будут преследовать меня до конца жизни»

Жоржиньо рассказал о боли от непопадания Италии на ЧМ-2022. «Трудно объяснить, что произошло. Мне очень больно, я до сих пор не понимаю, что произошло.

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