Интерактив «Люди и куклы» состоялся сегодня для жителей Левобережного района

Директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская рассказала об истории кукольного театра Участникам встречи «Люди и куклы» в Левобережном районе провели мастер-класс по изготовлению перчаточных кукол, рассказали о работе кукольных театров и создании кукольных спектаклей.