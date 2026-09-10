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Мировое обозрение

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Мир на Украине по-прежнему далек, несмотря на все усилия Уиткоффа-Кушнера

Мир на Украине по-прежнему далек, несмотря на все усилия Уиткоффа-Кушнера

Визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев в минувшие выходные вновь оживил разговоры о дипломатическом прорыве.

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