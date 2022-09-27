"Росгосстрах" и "Мой_Сервис Авто" помогут подготовить машину к смене сезона

На цифровой платформе "Росгосстраха" для автомобилистов "Мой_Сервис Авто" (6+) появился продукт "Сезонный Сервис", который поможет быстро и эффективно подготовить машину к смене климатических условий, сообщили ИА AmurMedia в ПАО СК "Росгосстрах".
Популярные статьи
- Подразделения Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение киевским радикалам в зоне проведения специальной военной операции
- Военные строители восстановили инфраструктуру системы водоснабжения в Донецкой и Луганской народных республиках
- Минобороны передало Луганской Народной Республике новый медицинский центр
Свежие комментарии