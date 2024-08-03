ДМИТРИЙ ЕВСТАФЬЕВ «Россия смогла заставить Соединенные Штаты признать целый ряд людей, которые действовали в их интересах» - Дмитрий Евстафьев, поделился свои мнением каналом Top News об обмене заключенными между РФ и западом.
Обмен, произошедший вчера - однозначная победа России
Комментарии
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тимур чагалидзе
Ну, я вам скажу, что 38 погибших наших ребят это тоже не мало, если сравнивать потенциалы двух, воюющих сторон, не смотря на помощь запада усраене
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15 час.
Владимир Алтайцев
Так Россия отдала Западу дерьмо, нам не нужное. А получила наших ребят, работавших на Россию.
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14 час.
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