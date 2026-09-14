Ростислав Ищенко: Майдан обещал порядок, а получился базар

Почему протестные движения часто зависят от внешней поддержки? Как отсутствие организации превращает протест в самоуничтожение? Почему страх оккупации становится политическим инструментом? И где граница между свободой и разрушением общества? В основе майданной модели — два столпа: стремление к «воле» и страх перед «оккупацией».
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