МО поделилось кадрами награждения российских военных в зоне проведения СВО

Минобороны России 25 декабря опубликовало кадры награждения специалистов войск связи общевойсковой армии группировки войск «Запад» государственными и ведомственными наградами в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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