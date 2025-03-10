Уиткофф: США не останавливали передачу данных разведки Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Соединённые Штаты Америки не приостанавливали предоставление киевским властям тех разведывательных данных, которые необходимы для оборонительных целей.
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