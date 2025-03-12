Глава дипломатии ЕС Каллас: мир уходит от верховенства права к праву сильного

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что мир уходит от верховенства права к праву сильного, и якобы одним из доказательств такого развития событий является конфликт на Украине.
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