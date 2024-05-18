Военкоматы на Украине смогут раздавать повестки круглосуточно

Украинские военкоматы смогут раздавать повестки круглосуточно. Об этом информирует ТАСС. Из постановления правительства соседней страны следует, что вручать повестки смогут не только сотрудники территориальных центров комплектования, но и группы оповещения, отмечает российское агентство.