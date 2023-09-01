Дмитрий Быков: - эта картина была проникнута брезгливостью и ужасом относительно тайной полиции

«О бедном гусаре замолвите слово» — это единственная совместная работа Рязанова и Горина, всю жизнь мечтавших поработать вместе, пьеса-сценарий с исключительно трагической судьбой, потому что картина была снята, выпущена один раз, ее никто не понял.