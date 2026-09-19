Таубер высказалась об установке памятников румынским солдатам в Молдавии

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Политика властей Молдавии касательно установки памятников румынским солдатам, воевавшим в годы Великой Отечественной войны на стороне Германии, говорит о поднимающем голову нацизме в стране и переписывании истории.
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