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СЙЕЧАС! Опасность БПЛА в регионе: избегайте использования лифта, не приближайтесь к окнам и дверям

СЙЕЧАС! Опасность БПЛА в регионе: избегайте использования лифта, не приближайтесь к окнам и дверям

Тг-канал Краснодарский край, предупреждает, что лучше не выходите на улицу. - Оставайтесь в помещениях — отойдите от окон, укройтесь за стеной, находящейся на несколько шагов от окон, или в комнате без окон (например, в ванной, туалете, коридоре, кладовке).

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