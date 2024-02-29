Космический модуль «Одиссей» повреждён при посадке на Луну, но работает

Первый частный лунный модуль США столкнулся с несчастным случаем при посадке. Представители компании Intuitive Machines, разработавшей посадочный модуль, объявили о том, что космическое судно под названием «Одиссей» повредило одну из своих ног и перевернулось.
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