Тамбовскому Фонду кредитования МСП рекомендовано привлекать к работе коллекторов

Контрольно-счетная палата Тамбовской области рекомендовала Фонду содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области рассмотреть возможность привлечения коллекторских агентств для взыскания проблемных долгов, а также их продажи коллекторам в тех случаях, когда судебные перспективы незначительны.