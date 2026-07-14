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Новости Тамбова

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Тамбовскому Фонду кредитования МСП рекомендовано привлекать к работе коллекторов

Тамбовскому Фонду кредитования МСП рекомендовано привлекать к работе коллекторов

Контрольно-счетная палата Тамбовской области рекомендовала Фонду содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области рассмотреть возможность привлечения коллекторских агентств для взыскания проблемных долгов, а также их продажи коллекторам в тех случаях, когда судебные перспективы незначительны.

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