Тамбовскому Фонду кредитования МСП рекомендовано привлекать к работе коллекторов

Контрольно-счетная палата Тамбовской области рекомендовала Фонду содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области рассмотреть возможность привлечения коллекторских агентств для взыскания проблемных долгов, а также их продажи коллекторам в тех случаях, когда судебные перспективы незначительны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии