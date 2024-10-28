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Новый генсек Содружества наций поддерживает репарации за рабство

Новый генсек Содружества наций поддерживает репарации за рабство

АЛИА (ИА Реалист). В последний день саммита Содружества наций, проходившем в Самоа, лидеры стран-членов избрали действующего министра иностранных дел Ганы Ширли Айоркор Ботчвей новым генеральным секретарем организации.

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