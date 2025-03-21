Спецпосланник Трампа рассказал о признании Зеленского о НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киеву не суждено стать членом НАТО. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
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