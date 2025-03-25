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Кормильцы Советского Союза: Латвия готовит юридический иск против России. Смешно даже латышам

Кормильцы Советского Союза: Латвия готовит юридический иск против России. Смешно даже латышам

В Латвии составляют юридический иск против России, пишет латвийское издание Baltus Balss. Преемницу СССР обвиняют в обрусении страны и в нарушении ее экономического развития.

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Комментарии
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Eduard
Росмия тоже хороша,вместо того что бы какиенто &quot;независимостия(от кого) раздавать,сопли вытирают.Те и рады стараться,придумали сказку о своем бытии в Прибалтике и развивают ее.А я конкретнр заявляюо&quot;Этр ее моьет бытт латышским,литрвским и эстонским,так как этр Швеция.Швеция нп эстонцы.Мы купили,мы вправе составитт списки за оккупацию нащих территорий,счет за прстроенное при СССР и прочее!
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10 час.
Eduard
&quot;Новое единство&quot;,&quot;солидарность&quot;,одно и тоже всякая чушт и воровствр под видрм &quot;едиества&quot;!
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10 час.
СЗ
Светлана Зуева
Пора уже их поставить на место,а то совсем распоясались....
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7 час.
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