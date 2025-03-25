Eduard

Росмия тоже хороша,вместо того что бы какиенто "независимостия(от кого) раздавать,сопли вытирают.Те и рады стараться,придумали сказку о своем бытии в Прибалтике и развивают ее.А я конкретнр заявляюо"Этр ее моьет бытт латышским,литрвским и эстонским,так как этр Швеция.Швеция нп эстонцы.Мы купили,мы вправе составитт списки за оккупацию нащих территорий,счет за прстроенное при СССР и прочее!