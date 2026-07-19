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ВК Пресс

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Кубань возглавила антирейтинг России: почему велосипедные поездки стали смертельно опасными

Кубань возглавила антирейтинг России: почему велосипедные поездки стали смертельно опасными

Краснодарский край стал лидером России по смертям велосипедистов в ДТП Краснодарский край вошел в число регионов с самым высоким уровнем аварийности среди велосипедистов.

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