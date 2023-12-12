Как в России изменится порядок проверки квартир на незаконную перепланировку?

Чтобы жилинспекторы смогли попасть в квартиры, не потребуется разрешения прокуратуры. Так будет, когда заработает новый закон Решили, никого не предупредив, сделать из двухкомнатной квартиры просторную и современную "однушку", объединить туалет с ванной или лоджию с кухней? Ждите в гости жилищного инспектора.