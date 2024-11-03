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Прозоров: ДРГ ВСУ в Брянской области могла быть причастна к теракту в «Крокусе»

Прозоров: ДРГ ВСУ в Брянской области могла быть причастна к теракту в «Крокусе»

Проникнувшая в Брянскую область диверсионно-разведывательная группа ВСУ возможно была одной ответственна за создание «зелёного коридора» для террористов уезжавших с места трагического происшествия в «Крокусе», рассказал  экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с изданием «РИАН».

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