Прозоров: ДРГ ВСУ в Брянской области могла быть причастна к теракту в «Крокусе»

Проникнувшая в Брянскую область диверсионно-разведывательная группа ВСУ возможно была одной ответственна за создание «зелёного коридора» для террористов уезжавших с места трагического происшествия в «Крокусе», рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с изданием «РИАН».