Во Владивостоке убирают последствия обрушения подпорной стены

Специалисты занимаются уборкой последствий после обрушения подпорной стены во Владивостоке. На место происшествия оперативно выехали сотрудники бригады «Содержания городских территорий» и представители управляющей компании, сообщает PRIMPRESS.
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