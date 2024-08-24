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Во Владивостоке убирают последствия обрушения подпорной стены

Во Владивостоке убирают последствия обрушения подпорной стены

Специалисты занимаются уборкой последствий после обрушения подпорной стены во Владивостоке. На место происшествия оперативно выехали сотрудники бригады «Содержания городских территорий» и представители управляющей компании, сообщает PRIMPRESS.

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