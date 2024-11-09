МИД РФ выразил соболезнования немцам после инцидента с президентом Штайнмайером

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила соболезнования гражданам Германии в связи с реакцией президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на критику писателя Марко Мартина.
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