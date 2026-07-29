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Пенсия в 80 тысяч, продажа семейных реликвий ради кино и драма с Тарковским: как сложилась судьба Натальи Бондарчук

Пенсия в 80 тысяч, продажа семейных реликвий ради кино и драма с Тарковским: как сложилась судьба Натальи Бондарчук

Наталья Бондарчук продолжает активно работать и не спешит на пенсию. Дочь знаменитых советских кинематографистов не привыкла рассчитывать только на государственные выплаты — вместе со столичной надбавкой за звание Народной артистки они составляют около 80 тысяч рублей.

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