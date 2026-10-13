Продюсер "Ласкового мая" Разин объявлен в международный розыск за мошенничество

Суд в Краснодаре установил, что авторство песен группы "Ласковый май" не принадлежит экс-продюсеру Андрею Разину, сообщает адвокат семьи Шатунова.
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