Депздрав: более четырех тысяч жителей Москвы пришли сдать кровь пострадавшим

Согласно сообщению в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения, за текущий день свыше 4 тысяч жителей Москвы явились в донорские центры, чтобы сдать кровь и оказать помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус сити холле».
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