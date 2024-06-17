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Штурм Часова Яра затягивается из-за сопротивления ВСУ

Штурм Часова Яра затягивается из-за сопротивления ВСУ

В Часовом Яре продолжается штурм микрорайона Новый (Канал). ВСУ, несмотря на плотное огневое воздействие, продолжает цепляться за оставшуюся часть застройки в самом микрорайоне, хотя большая часть переправ через канал Северский Донец – Донбасс уничтожена.

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