Штурм Часова Яра затягивается из-за сопротивления ВСУ

В Часовом Яре продолжается штурм микрорайона Новый (Канал). ВСУ, несмотря на плотное огневое воздействие, продолжает цепляться за оставшуюся часть застройки в самом микрорайоне, хотя большая часть переправ через канал Северский Донец – Донбасс уничтожена.