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Царьград

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Планы кукловодов раскрыты. Заявление оказалось не случайным. До конца мая на Украине всё изменится

Планы кукловодов раскрыты. Заявление оказалось не случайным. До конца мая на Украине всё изменится

Украинский политик Юлия Тимошенко выдала планы западных кукловодов. По её словам, они планируют завершить конфликт с Россией к концу мая, после чего будет запущен процесс смены власти в стране.

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Комментарии
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Амара Карпова
Как можно верить старухе-воровке нацистке🤮💩💩🤬🤬
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