Руководитель JP Morgan говорит, что инвесторский оптимизм по поводу Индии «полностью оправдан»

Председатель и главный исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон высказался по поводу бычьего тона на саммите инвесторов Индии, заявив, что оптимизм, окружающий страну в данный момент, «полностью оправдан».
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