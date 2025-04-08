В ГД внесли проект о выплатах победителям олимпиады школьников

Представители фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе выступили с инициативой о создании единого федерального стандарта выплат для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.
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