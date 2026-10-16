В областном центре после капитального ремонта вновь открылись четыре участковых пункта полиции. В церемонии открытия приняли участие начальник регионального УМВД Игорь Белецкий, первый заместитель губернатора Владимирской области Дмитрий Лызлов, председатель Общественного совета при региональном УМВД митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, руководство городского Управления МВД России, глава города Владимира Сергей Волков.
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