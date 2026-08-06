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Царьград

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Польша призывает Туска лишить Зеленского ордена Белого орла

Польша призывает Туска лишить Зеленского ордена Белого орла

Збигнев Богуцкий призвал Дональда Туска лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. В ответ на украинское чествование лидера ОУН*-УПА*, это действие поддержал президент Польши Кароль Навроцкий еще 19 июня.

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