Польша призывает Туска лишить Зеленского ордена Белого орла

Збигнев Богуцкий призвал Дональда Туска лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. В ответ на украинское чествование лидера ОУН*-УПА*, это действие поддержал президент Польши Кароль Навроцкий еще 19 июня.
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