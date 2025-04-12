Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Почему перемирие с ними невозможно!

Почему перемирие с ними невозможно!

После войны из лагерей были освобождены десятки тысяч бандеровцев, более 100 тысяч вернулись из-за границы    80 лет назад, сразу же после окончания Великой Отечественной войны партийный руководитель УССР Никита Хрущев стал хлопотать перед Сталиным об амнистии для представителей бандеровских бандформирований, если те добровольно сложат оружие.

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