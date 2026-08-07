Эксперты предложили отказаться от точечной застройки при развитии российских городов

В России необходимо переходить от точечной застройки к комплексному развитию территорий, в котором цифровые технологии, сохранение исторического наследия и качество городской среды становятся частью единой стратегии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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