ТАКИЕ ФОКУСЫ С ПУТИНЫМ НЕ ПРОЙДУТ: СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЗАЧЕМ ПАШИНЯН ПРИЕЗЖАЛ В РОССИЮ

Liudmila Kosteley

Да пусть идут и в ЕС и НАТО, что вы их держите? Я уже писала. как не могла устроить грузин на работу в ЕС, их принимали за цыган. А ткт известно отношение к цыганам.Так я, заходя к работодателям. с порога говорила, что это не цыгане, а грузины. А мне говорили (постучав по своей голове) а эти ещё хуже, это вы их содержали, из-за Сталина. А как они увидели после смерти Сталина. что они "НЕ ЭЛИТА", они и с вами стали воевать. Нам этого не надо. Тоже и с армянами. И это ещё не всё. Я, доктор по реабилитации и делаю сама МАССАЖ. Потому что. мало того, что имею Дар. то профессор А.ТЮРИН (создатель школы массажа в СССР), так и сказал мне, иди лечи, раз имеешь ДАР. Вот и лечу. Но я это у чему. Когда я работала в больнице, в ЕС, то ВСЕ арабы, грузины, цыгане и им подобные были МОИ ПАЦИЕНТЫ. О неграх вообще не говорю. Их просто направляли ко мне. А они не хотели к ним даже прикасаться, а не то чтобы делать массаж. А проблема с языком. Много чего. Пусть идут. А в НАТО, это МЯСО.Даже к нам русским и украинцам относятся с принижением. Пусть меня поддержат российские граждане. которые посещают ЕС. Мы,русские, даже в полиции для иностранцев ОФИЦИАЛЬНО написаны-ГРАЖДАНЫ 3 страны.