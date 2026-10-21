Заблокированы дороги, автомагистрали и порты на Сицилии и в нескольких регионах юга. Протесты водителей грузовиков на юге Италии против резкого роста цен на топливо и стоимости жизни в целом привели к блокировке дорог и перебоям с поставками муки.